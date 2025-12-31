Ричмонд
-1°
ясно
Средства ПВО сбили 86 украинских БПЛА за ночь, 56 — над Чёрным морем

Российские системы противовоздушной обороны за одну ночь отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 30 на 31 декабря было перехвачено и уничтожено 86 украинских БПЛА самолётного типа.

56 дронов сбито над акваторией Чёрного моря. Ещё 30 беспилотников уничтожены над территориями приграничных и южных регионов России.

Основной удар пришёлся на Брянскую, Липецкую области, Крым и Краснодарский край. Над этими территориями силы ПВО уничтожили от 5 до 9 воздушных целей в каждом регионе. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не сообщаются.

«56 БПЛА — над акваторией Чёрного моря, 9 БПЛА — над территорией Брянской области, по 8 БПЛА — над территориями Липецкой области и Республики Крым и 5 БПЛА — над территорией Краснодарского края», — сообщили в Минобороны.

Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшие сутки в Московской области был сбит 21 беспилотник. Один из дронов упал в населённом пункте Пагубино Волоколамского городского округа, что привело к последующему взрыву. Вследствие инцидента пострадал 57-летний мужчина.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
