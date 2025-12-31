Россия выступила с предложением к Украине по обмену пленными

По словам Москальковой, Россия продолжает передавать на Украину списки бойцов, которых нужно обменять.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала возобновить широкомасштабные обмены военнопленными между Россией и Украиной. Об этом она сообщила журналистам.
По словам омбудсмена, российская сторона продолжает передавать Киеву списки военных, которых предлагает включить в обмен. «Мы видели успешные большие обмены военнослужащими, которые были осуществлены в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссией», — сказала Москалькова ТАСС.
Она напомнила, что обращалась к украинской стороне с призывом в первую очередь забирать по обмену тех военнопленных, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи. Москалькова раскритиковала практику формирования списков на обмен исходя из званий и должностей военных.
Ранее Москалькова сообщала о подготовке к воссоединению более 20 семей, разделенных конфликтом между Россией и Украиной, и заявляла, что Киев удерживает значительное число граждан РФ, в том числе 13 жителей Курской области. Она также планировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения условий содержания пленных, их обмена, взаимных посещений, передачи посылок и писем, а также поиска без вести пропавших.