Россия выступила с предложением к Украине по обмену пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала возобновить широкомасштабные обмены военнопленными между Россией и Украиной. Об этом она сообщила журналистам.

По словам Москальковой, Россия продолжает передавать на Украину списки бойцов, которых нужно обменять.

По словам омбудсмена, российская сторона продолжает передавать Киеву списки военных, которых предлагает включить в обмен. «Мы видели успешные большие обмены военнослужащими, которые были осуществлены в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссией», — сказала Москалькова ТАСС.

Она напомнила, что обращалась к украинской стороне с призывом в первую очередь забирать по обмену тех военнопленных, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи. Москалькова раскритиковала практику формирования списков на обмен исходя из званий и должностей военных.

Ранее Москалькова сообщала о подготовке к воссоединению более 20 семей, разделенных конфликтом между Россией и Украиной, и заявляла, что Киев удерживает значительное число граждан РФ, в том числе 13 жителей Курской области. Она также планировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения условий содержания пленных, их обмена, взаимных посещений, передачи посылок и писем, а также поиска без вести пропавших.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
