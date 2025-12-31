Россия выступила с предложением к Украине по обмену пленными

Ранее Москалькова сообщала о подготовке к воссоединению более 20 семей, разделенных конфликтом между Россией и Украиной, и заявляла, что Киев удерживает значительное число граждан РФ, в том числе 13 жителей Курской области. Она также планировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения условий содержания пленных, их обмена, взаимных посещений, передачи посылок и писем, а также поиска без вести пропавших.