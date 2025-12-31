Трое рыбаков оказались на льдине на середине реки

В Белорецком районе у села Ломовка трое любителей зимней рыбалки попали в ледовую ловушку.
Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, мужчины приехали ранним утром на реку Белую. Они настолько увлеклись процессом, что не заметили, как лед размыло течением реки и появилась широкая промоина.
Когда они оказались на середине водоема, то поняли, что самостоятельно выбраться не смогут. Тогда рыбаки позвонили в экстренные службы.
Недалеко профилактический рейд проводили спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они прибыли на место и с помощью спасательной доски эвакуировали рыбаков на берег.