Трое рыбаков оказались на льдине на середине реки

Им пришлось вызвать спасателей.

Источник: Аргументы и факты

В Белорецком районе у села Ломовка трое любителей зимней рыбалки попали в ледовую ловушку.

Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, мужчины приехали ранним утром на реку Белую. Они настолько увлеклись процессом, что не заметили, как лед размыло течением реки и появилась широкая промоина.

Когда они оказались на середине водоема, то поняли, что самостоятельно выбраться не смогут. Тогда рыбаки позвонили в экстренные службы.

Недалеко профилактический рейд проводили спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они прибыли на место и с помощью спасательной доски эвакуировали рыбаков на берег.