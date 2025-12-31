Ричмонд
На летевшем из Сургута самолёте произошёл сбой регулировки температуры

После посадки самолёта из Сургута в связи со сбоем регулировки температуры решили провести дополнительную проверку.

Источник: Аргументы и факты

На самолёте, летевшем из Сургута в Москву, произошёл сбой в системе регулировки температуры, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ютэйр», которая обслуживала этот рейс.

По информации некоторых СМИ, воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково вечером 30 декабря.

«На рейсе 296 Сургут — Москва произошел сбой в системе регулировки температуры», — отметили представители организации.

В авиакомпании уточнили, что после посадки решили провести дополнительную проверку воздушного судна.

Напомним, 24 декабря в аэропорту Внуково вынужденно приземлился самолёт авиакомпании «Якутия», который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Якутск. Сообщалось, что причиной этого стала выявленная неисправность. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проинформировала, что по факту инцидента была организована проверка.

22 декабря стало известно, что самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада. Экипаж принял решение о вынужденной посадке из-за проблем с топливом.