На летевшем из Сургута самолёте произошёл сбой регулировки температуры

На самолёте, летевшем из Сургута в Москву, произошёл сбой в системе регулировки температуры, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ютэйр», которая обслуживала этот рейс.
По информации некоторых СМИ, воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково вечером 30 декабря.
«На рейсе 296 Сургут — Москва произошел сбой в системе регулировки температуры», — отметили представители организации.
В авиакомпании уточнили, что после посадки решили провести дополнительную проверку воздушного судна.
Напомним, 24 декабря в аэропорту Внуково вынужденно приземлился самолёт авиакомпании «Якутия», который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Якутск. Сообщалось, что причиной этого стала выявленная неисправность. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проинформировала, что по факту инцидента была организована проверка.
22 декабря стало известно, что самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада. Экипаж принял решение о вынужденной посадке из-за проблем с топливом.