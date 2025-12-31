На летевшем из Сургута самолёте произошёл сбой регулировки температуры

Напомним, 24 декабря в аэропорту Внуково вынужденно приземлился самолёт авиакомпании «Якутия», который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Якутск. Сообщалось, что причиной этого стала выявленная неисправность. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проинформировала, что по факту инцидента была организована проверка.