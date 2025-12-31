Ричмонд
«И будет еще страшнее»: Захарова назвала Зеленского монстром

Созданный Западом монстр Владимир Зеленский уже «дышит им в затылок». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в эфире радио.

Захарова призвала западные страны проснуться и понять, что с ними сделали и намериваются сделать.

«Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок. Он кровавой слюной уже на них капает», — сказала дипломат в эфире радио «Спутник». По ее словам, западные вооружения, поставляемые Украине, уже разлетелись по всему миру. При этом, как подчеркнула представитель российского МИД, Запад стал видеть в Зеленском уже не «борца за демократию».

Ранее Захарова заявила, что Зеленский лжет о якобы «украденных Россией детях», а также о нежелании РФ провести переговоры. Так официальный представитель МИД РФ она прокомментировала слова Зеленского о якобы лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о попытке ВСУ атаковать госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

