«И будет еще страшнее»: Захарова назвала Зеленского монстром

«Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок. Он кровавой слюной уже на них капает», — сказала дипломат в эфире радио «Спутник». По ее словам, западные вооружения, поставляемые Украине, уже разлетелись по всему миру. При этом, как подчеркнула представитель российского МИД, Запад стал видеть в Зеленском уже не «борца за демократию».