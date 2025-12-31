Почти сотня дронов пролетела над российскими регионами в предновогоднюю ночь: карта перехватов БПЛА

Повреждения инфраструктуры зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В Грайвороне и селе Почаево повреждены частные дома и автомобили. В Шебекино, Новой Таволжанке и Вознесеновке атаки дронов привели к повреждениям грузовой и легковых машин, а также остекления в многоквартирном доме. В хуторе Леоновка в результате удара по социальному объекту повреждена кровля. В поселке Пятницкое пострадала еще одна машина. Информация о последствиях уточняется.