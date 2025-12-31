Почти сотня дронов пролетела над российскими регионами в предновогоднюю ночь: карта перехватов БПЛА

Российские ПВО отразили атаку дронов Украины.
Украинские дроны атаковали российские регионы — в ночь на 31 декабря средства противовоздушной обороны России сбили 86 БПЛА. Из-за падения обломков пострадали мирные жители в Белгородской области. В Туапсе, Краснодарский край, произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, несколько людей получили ранения. Белгородская область подверглась обстрелу снарядами. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале URA.RU.
Легенда карты.
Данные Минобороны.
украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — написали в telegram-канале российского оборонного ведомства. Операция по отражению атаки проводилась в период с 23:00 30 декабря до 8:00 31 декабря по московскому времени.
Согласно сводке, большинство дронов — 56 единиц — были уничтожены над акваторией Чёрного моря. Ещё девять БПЛА сбиты над Брянской областью, по восемь — над Липецкой областью и Республикой Крым, и пять — над территорией Краснодарского края.
Краснодарский край.
Атака беспилотных летательных аппаратов на город Туапсе в Краснодарском крае в ночь на 31 декабря привела к повреждениям гражданской инфраструктуры, пожару на нефтеперерабатывающем заводе и пострадавшим среди мирного населения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В результате удара пострадали гражданские объекты: газовая труба в жилом квартале и один из причалов в морском порту, сообщили в оперштабе Краснодарского края, комментируя инцидент. В результате падения обломков пострадали два человека, повреждения получили пять жилых домов.
По данным штаба, в результате атаки возникло два очага пожара: на территории морского порта и на нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание на причале было оперативно локализовано. Пожар на НПЗ площадью около 300 квадратных метров удалось полностью потушить с привлечением 64 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники, включая силы МЧС.
Тульская область.
Тульскую область атаковали дроны.
Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
Гражданам напомнили о правилах поведения при угрозе атаки беспилотников: избегать открытых пространств, отойти от окон и воздержаться от фото- и видеосъемки работы ПВО. Угроза атаки БПЛА в области сохранялась в течение нескольких часов, после чего был объявлен отбой.
Белгородская область.
Атака ранней ночью.
В результате серии атак беспилотников в ряде районов Белгородской области пострадали два мирных жителя, повреждены жилые дома, автомобили и социальный объект. Инциденты произошли в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах, отметил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
По предварительным данным властей, в селе Замостье беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями и ожогом госпитализирован в областную больницу. Женщина с минно-взрывной травмой доставлена в районную больницу, ее лечение продолжат амбулаторно. Транспортное средство получило повреждения.
Повреждения инфраструктуры зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В Грайвороне и селе Почаево повреждены частные дома и автомобили. В Шебекино, Новой Таволжанке и Вознесеновке атаки дронов привели к повреждениям грузовой и легковых машин, а также остекления в многоквартирном доме. В хуторе Леоновка в результате удара по социальному объекту повреждена кровля. В поселке Пятницкое пострадала еще одна машина. Информация о последствиях уточняется.
Атака под утро.
Белгородская область подверглась атаке ВСУ.
В результате обстрела населенных пунктов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки жилых домов и объекты инфраструктуры. Такие предварительные данные о последствиях атаки в Шебекинском городском округе привёл губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте», — сообщил Вячеслав Гладков в своём telegram-канале. Он уточнил, что пострадавшим была предложена госпитализация, от которой они отказались.
По данным властей, в результате прилета боеприпаса повреждены окна, кровли и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках, одно домовладение частично разрушено. Также повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи. Губернатор заявил, что с рассветом начнется подомовой обход для составления актов и организации срочного ремонта. Всем жителям, чьи дома временно непригодны для проживания, предложено размещение во временных пунктах размещения (ПВР).
Херсонская область.
ВСУ предприняли попытку атаки на Херсонскую область. Были приведены в работу средства ПВО, в готовности были все экстренные и коммунальные службы для оперативной ликвидации возможных последствий. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале.