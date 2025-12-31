В МИД РФ высказались о расследовании крушения самолета AZAL в Актау

Россия ожидает закрытия всех вопросов после завершения расследования крушения самолета AZAL.
Россия рассчитывает, что Казахстан в ближайшее время завершит расследование причин крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) и все связанные с этим вопросы будут закрыты. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
«Рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом», — заявил Михаил Галузин. Его слова передает РИА Новости.
Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от Актау в Казахстане. По данным казахстанских спасателей, из находившихся на борту 67 человек выжили 29, включая девятерых граждан России. Расследование его причин ведет Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов из Казахстана, России и Азербайджана.
В октябре 2025 года президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что одной из причин трагедии могли стать украинские беспилотники. По его словам, российская система ПВО в тот день выпустила ракеты по дронам, и обломки от беспилотников могли повредить авиалайнер, что пилот мог воспринять как столкновение со стаей птиц. Путин также отметил, что Россия готова участвовать в вопросах компенсаций.