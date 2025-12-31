В МИД РФ высказались о расследовании крушения самолета AZAL в Актау

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что одной из причин трагедии могли стать украинские беспилотники. По его словам, российская система ПВО в тот день выпустила ракеты по дронам, и обломки от беспилотников могли повредить авиалайнер, что пилот мог воспринять как столкновение со стаей птиц. Путин также отметил, что Россия готова участвовать в вопросах компенсаций.