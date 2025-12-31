Минчанин задумался и утопил своего друга, когда приводил его в чувство

Друг был сильно опьянен, и фигурант принял решение освежить его в ванной, однако переборщил. Минчанин якобы задумался, когда погружал голову и тело 53-летнего знакомого в воду, а когда пришел в себя, то его приятель был уже мертв. Про случившееся мужчина сам сообщил в милицию и пояснил, что не желал смерти.