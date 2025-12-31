Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин задумался и утопил своего друга, когда приводил его в чувство

Житель Минска утопил друга, приводя его в чувство.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин задумался и утопил своего друга, когда приводил его в чувство. Подробности рассказали в прокуратуре Фрунзенского района агентству «Минск-Новости».

В квартире, расположенной на проспекте Пушкина, 41-летний житель Минска вместе с другом распивали алкоголь. На двоих они выпили три бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, не закусывая.

Друг был сильно опьянен, и фигурант принял решение освежить его в ванной, однако переборщил. Минчанин якобы задумался, когда погружал голову и тело 53-летнего знакомого в воду, а когда пришел в себя, то его приятель был уже мертв. Про случившееся мужчина сам сообщил в милицию и пояснил, что не желал смерти.

Милиция задержала жителя Минска, в отношении него было заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун рассказал, что обвиняемый трудоустроен сварщиком. Ему было предъявлено обвинение в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается от 6 до 15 лет лишения свободы. Вину минчанин полностью признал, он заключен под стражу.

Тем временем в Минске мужчина ходил по дворам и проверял двери автомобилей — вот зачем.

Также мы писали, что ОМОН задержал приехавшую в Гродно минчанку, ей грозит 20 лет.

Ранее глава МВД Иван Кубраков сказал, где и для кого развернут точки обогрева в Минске.