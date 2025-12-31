Минчанин задумался и утопил своего друга, когда приводил его в чувство. Подробности рассказали в прокуратуре Фрунзенского района агентству «Минск-Новости».
В квартире, расположенной на проспекте Пушкина, 41-летний житель Минска вместе с другом распивали алкоголь. На двоих они выпили три бутылки водки объемом 0,7 литра каждая, не закусывая.
Друг был сильно опьянен, и фигурант принял решение освежить его в ванной, однако переборщил. Минчанин якобы задумался, когда погружал голову и тело 53-летнего знакомого в воду, а когда пришел в себя, то его приятель был уже мертв. Про случившееся мужчина сам сообщил в милицию и пояснил, что не желал смерти.
Милиция задержала жителя Минска, в отношении него было заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун рассказал, что обвиняемый трудоустроен сварщиком. Ему было предъявлено обвинение в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается от 6 до 15 лет лишения свободы. Вину минчанин полностью признал, он заключен под стражу.
