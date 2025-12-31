Ричмонд
В России оценили намерения Зеленского уйти с поста

Президент Украины Владимир Зеленский блефует, говоря о готовности уйти с поста после завершения конфликта. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами», — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, украинский президент понимает, что его политическое время заканчивается, и задумывается о собственной безопасности. «Зеленский прекрасно знает, что его время истекло, и ему надо сбежать куда подальше с Украины. Уверен, поиском подходящего места он сейчас активно занят», — добавил глава крымского парламента.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не собирается оставаться у власти после завершения боевых действий. Он уже поручил Верховной Раде подготовить законопроект, по которому голосование должно пройти в течение 60−90 дней после его принятия.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, после чего он перестал быть легитимным президентом Украины. Президентские выборы были назначены на 31 марта, но их отменили из-за военного положения и общей мобилизации.