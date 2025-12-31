В России оценили намерения Зеленского уйти с поста

«Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами», — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, украинский президент понимает, что его политическое время заканчивается, и задумывается о собственной безопасности. «Зеленский прекрасно знает, что его время истекло, и ему надо сбежать куда подальше с Украины. Уверен, поиском подходящего места он сейчас активно занят», — добавил глава крымского парламента.