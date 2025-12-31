Ричмонд
Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Челябинской области

В Магнитогорске в результате пожара в квартире десятиэтажного дома погибла 42-летняя женщина и пострадала десятилетняя девочка. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Источник: МЧС РФ

Пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже дома по улице Жукова. Горели вещи и мебель. Огонь удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.

— К сожалению, в результате происшествия погибла женщина 1983 года рождения. Также пострадал ребёнок, который отравился продуктами горения и был госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-центре.

Из дома самостоятельно вышли 13 человек, в том числе трое детей. Ещё четырёх детей пожарные эвакуировали по маршевым лестницам при помощи спасательных комплектов. По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы потолочного светильника.

Ранее мы рассказывали, что на трассе в Тюменской области столкнулись иномарка и минивэн. После удара легковой автомобиль загорелся. В нём находились родители и семилетний мальчик из Челябинской области, они погибли.