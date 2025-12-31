Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Челябинской области

Пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже дома по улице Жукова. Горели вещи и мебель. Огонь удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.
— К сожалению, в результате происшествия погибла женщина 1983 года рождения. Также пострадал ребёнок, который отравился продуктами горения и был госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-центре.
Из дома самостоятельно вышли 13 человек, в том числе трое детей. Ещё четырёх детей пожарные эвакуировали по маршевым лестницам при помощи спасательных комплектов. По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы потолочного светильника.
