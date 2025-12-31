Свыше 40 рейсов задерживаются в Пулково

В Пулково задерживаются рейсы из-за их позднего прибытия в аэропорт из других гаваней.
В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) задерживается вылет более 40 рейсов из-за сложных метеорологических условий. При этом взлётно-посадочные полосы продолжают функционировать, а основной причиной сбоев в расписании называют позднее прибытие воздушных судов, отмечают представители аэропорта.
«Взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты. Большинство задержек — из-за позднего прибытия воздушных судов», — сообщили представители аэропорта Пулково, комментируя ситуацию. Их слова приводит «Фонтантка».
Ранее стало известно, что в калининградском аэропорту продолжаются массовые задержки рейсов, пишет MK.RU. А за несколько дней до этого в московских аэропортах Шереметьево и Внуково задержали более 300 самолетов из-за украинских БПЛА, отмечает «Национальная служба новостей».