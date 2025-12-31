На Западе обесценили усилия Украины на пути в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США поддерживают установление четких сроков для вступления Украины в ЕС, однако внутри самого союза единой позиции по этому вопросу пока нет. В МИД России считают, что принятие Украины ослабит Евросоюз и станет для него серьезным бременем, поскольку страна, по мнению ведомства, не соответствует базовым критериям членства. Против ее вступления также выступают несколько государств ЕС, в том числе Венгрия и Польша.