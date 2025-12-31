На Западе обесценили усилия Украины на пути в ЕС

В Европе усомнились в возможности Украины вступить в ЕС до 2028 года.
Украина в 2025 году не смогла продвинуться в вопросе вступления в Евросоюз. Об этом сообщило европейское издание Politico.
«При нынешнем положении дел [на Украине] ничего не изменилось по вопросу вступления в ЕС», — пишет Politico. По данным издания, за год не удалось реально продвинуться к началу переговоров о вступлении, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить реформы в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. В итоге цель завершить переговоры к 2028 году стала недостижимой.
Еврокомиссар по расширению Марта Кос ранее заявляла, что Киев выполнил «все критерии», и переговоры о вступлении Украины в ЕС должны были начаться «до конца 2025 года». Однако этого не произошло. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала вступление Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США поддерживают установление четких сроков для вступления Украины в ЕС, однако внутри самого союза единой позиции по этому вопросу пока нет. В МИД России считают, что принятие Украины ослабит Евросоюз и станет для него серьезным бременем, поскольку страна, по мнению ведомства, не соответствует базовым критериям членства. Против ее вступления также выступают несколько государств ЕС, в том числе Венгрия и Польша.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС официально стартовали в июне 2024 года, после получения Киевом статуса кандидата в 2022 году. В Брюсселе признавали, что этот шаг во многом носил символический характер поддержки.