Одолжила телефон — перевела деньги: жительницу Приморья отправили в колонию за кражу

Женщина, уже отбывавшая наказание за имущественное преступление, украла 4 тысячи рублей через мобильный банк.

Источник: PrimaMedia.ru

Шкотовский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в краже денежных средств с банковского счёта потерпевшего, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«Судом подсудимая признана виновной, с учетом неотбытого наказания, окончательно ей назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 марта 2025 года подсудимая, находясь под наказанием в виде обязательных работ за ранее совершённое имущественное преступление, попросила мужчину отвезти её в посёлок Новый Мир в Большом Камне. По прибытии она попросила воспользоваться его смартфоном Samsung A51, якобы чтобы позвонить. Получив разблокированный телефон, она вышла из автомобиля и, воспользовавшись функцией мобильного банка, перевела на своё имя 4 000 рублей двумя транзакциями.

Потерпевший обнаружил пропажу средств позже и понял, что это могла быть подсудимая. Впоследствии она вернула 2 000 рублей. В суде полностью признала вину.