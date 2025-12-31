Одолжила телефон — перевела деньги: жительницу Приморья отправили в колонию за кражу

Отмечается, что 30 марта 2025 года подсудимая, находясь под наказанием в виде обязательных работ за ранее совершённое имущественное преступление, попросила мужчину отвезти её в посёлок Новый Мир в Большом Камне. По прибытии она попросила воспользоваться его смартфоном Samsung A51, якобы чтобы позвонить. Получив разблокированный телефон, она вышла из автомобиля и, воспользовавшись функцией мобильного банка, перевела на своё имя 4 000 рублей двумя транзакциями.