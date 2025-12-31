Одолжила телефон — перевела деньги: жительницу Приморья отправили в колонию за кражу

Шкотовский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в краже денежных средств с банковского счёта потерпевшего, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Судом подсудимая признана виновной, с учетом неотбытого наказания, окончательно ей назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 марта 2025 года подсудимая, находясь под наказанием в виде обязательных работ за ранее совершённое имущественное преступление, попросила мужчину отвезти её в посёлок Новый Мир в Большом Камне. По прибытии она попросила воспользоваться его смартфоном Samsung A51, якобы чтобы позвонить. Получив разблокированный телефон, она вышла из автомобиля и, воспользовавшись функцией мобильного банка, перевела на своё имя 4 000 рублей двумя транзакциями.
Потерпевший обнаружил пропажу средств позже и понял, что это могла быть подсудимая. Впоследствии она вернула 2 000 рублей. В суде полностью признала вину.