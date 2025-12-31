В Свердловской области в пожаре погиб человек

31 декабря утром в Свердловской области в поселке Станционный-Полевской произошел пожар. Огнем был охвачен частный дом на улице Бажова. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
Площадь пожара — 128 квадратных метров. Пламя уничтожило домашнее убранство и имущество.
— В пожаре есть погибший. На месте работали девять человек на двух единицах техники, — рассказали в ведомстве.
В 7:06 пожарные ликвидировали открытое горение. К 8:25 они завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции. Свердловчанам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. В доме необходимы первичные средства пожаротушения, чтобы ликвидировать пламя на начальной стадии.