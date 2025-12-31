Ричмонд
В Свердловской области в пожаре погиб человек

На Урале 31 декабря пожар унес жизнь человека.

Источник: Комсомольская правда

31 декабря утром в Свердловской области в поселке Станционный-Полевской произошел пожар. Огнем был охвачен частный дом на улице Бажова. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

Площадь пожара — 128 квадратных метров. Пламя уничтожило домашнее убранство и имущество.

— В пожаре есть погибший. На месте работали девять человек на двух единицах техники, — рассказали в ведомстве.

В 7:06 пожарные ликвидировали открытое горение. К 8:25 они завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции. Свердловчанам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. В доме необходимы первичные средства пожаротушения, чтобы ликвидировать пламя на начальной стадии.