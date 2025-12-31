«Проявил недетское мужество»: мальчик спас 1,5-годовалого братика из горящего дома в Башкирии

В башкирском городе Белорецке ребенок проявил героизм, спасая своего маленького брата из пожара. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.
Вчера вечером произошел пожар в частном бревенчатом доме по улице Косогорная. Прибывшие на место специалисты выявили сильное горение и густой дым внутри здания. К счастью, спасать детей не пришлось.
Семилетний Арслан, не растерявшись, взял на руки малыша Арсена и самостоятельно вынес его из полыхающего дома. Благодаря его решительности и отваге ни он, ни братик не пострадали.
— Мальчик проявил недетское мужество, находчивость и самоотверженность, предотвратив гибель близкого человека. МЧС напоминает о недопустимости оставления детей без присмотра и призывает родителей быть предельно бдительными, особенно в период новогодних праздников. Телефон вызова экстренных служб — 112, — заявили в чрезвычайном ведомстве.
