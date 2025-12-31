В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми

Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, возраст погибших малышей — 5 месяцев и 1 год 8 месяцев. «Старшая дочка сейчас в больнице — её жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь», — написал Здунов в своем Telegram-канале.