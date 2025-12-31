Ричмонд
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. Двое детей — младенец и полуторагодовалый малыш, а также их мама погибли пожаре в частном доме в Ковылкино в Мордовии, сообщает региональное управление МЧС.

Источник: © РИА Новости

Ранним утром в среду в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении жилого дома на улице Курчатова. На момент возникновения возгорания внутри находились трое детей и мать. Девочка 11 лет смогла выбраться на свежий воздух самостоятельно через окно.

«В 7.30 мск пожар был локализован. К сожалению, в ходе разбора конструкций, внутри дома были обнаружены тела женщины и двух детей (2024 г. р. и 2025 г.р.)», — говорится в сообщении.

Причину пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России.

Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, возраст погибших малышей — 5 месяцев и 1 год 8 месяцев. «Старшая дочка сейчас в больнице — её жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь», — написал Здунов в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.