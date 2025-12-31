В аварии у автобусной остановки в Ростове погиб 32-летний автомобилист

Предварительно, водитель «Лада 2107» не справился с управлением и врезался в осветительное ограждение. В результате случившегося автомобилист скончался на месте.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
У остановки «Березовая роща» в Ростове-на-Дону в аварии погиб 32-летний автомобилист. ДТП случилось поздним вечером 30 декабря, сообщили в госавтоинспекции по региону.
