На пике. Как умирающую альпинистку Наговицину спасали на глазах всего мира

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых историй года стала трагедия, которая разворачивалась на глазах у всего мира. Альпинистка родом из Пермского края Наталья Наговицина осталась одна на смертельной высоте. Не раз предпринимались попытки спасти её. Но судьба спортсменки до сих пор остаётся под вопросом, ответить на который смогут лишь следующие покорители пика Победы. Почему Наталья осталась одна, были ли шансы её спасти и ответит ли кто-то за её гибель — в материале сайта perm.aif.ru.