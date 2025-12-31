На пике. Как умирающую альпинистку Наговицину спасали на глазах всего мира

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых историй года стала трагедия, которая разворачивалась на глазах у всего мира. Альпинистка родом из Пермского края Наталья Наговицина осталась одна на смертельной высоте. Не раз предпринимались попытки спасти её. Но судьба спортсменки до сих пор остаётся под вопросом, ответить на который смогут лишь следующие покорители пика Победы. Почему Наталья осталась одна, были ли шансы её спасти и ответит ли кто-то за её гибель — в материале сайта perm.aif.ru.
Хотела выполнить «Снежного барса».
Наталья Наговицина родилась 20 августа 1977 года в селе Чёрное в Прикамье. Потом спортсменка поступила в Пермский университет. В краевой столице Наталья вышла замуж за Сергея Наговицина и родила сына. В 2012 году вся семья переехала в Москву.
Любовь к горам Натальи разделял и её супруг. Вместе они путешествовали и покоряли новые вершины. В 2021 году пара приехала в Кыргызстан, чтобы подняться на пик Хан-Тенгри. Но во время восхождения погиб Сергей. Наталья вернулась домой одна.
После трагедии женщина не бросила альпинизм: спустя два года вновь взошла на Хан-Тенгри, чтобы установить там табличку в память о муже. Следующей её целью стал отличительный знак альпиниста «Снежный барс», который выдаётся за покорение пяти семитысячников на территории бывшего СССР. Пик Победы должен был стать завершающей точкой на пути к заветной мечте.
В июле 2025 года Наталья прилетела в базовый лагерь Южный Иныльчек. 5 августа она вместе с Лукой Синигалья, Романом Мокринским и Гюнтером Зигмундом вышла на вершину. Они шли одними из последних, потому что надеялись попасть в непогоду на небольшой высоте, но альпинист Александр Семёнов считал эту тактику изначально проигрышной. Более того, он не раз предупреждал группу о сложностях и просил их вернуться, но они его не послушали.
«На высоте 4600 метров была ледовая стенка. После спортивных гидов там осталась верёвка, и группа Наговициной прошла по ней. Если бы её не оставили, был велик шанс, что не смогут подняться и вернутся обратно. Но так они прошли все сложные участки», — рассказал Александр Семёнов.
Остались на вершине.
12 августа Наталья в паре с Романом вышли на вершину. Уже там, на высоте 7400 метров, резко начала портиться погода. Отметившись, что дошли до итоговой точки, пара начала спуск. При прохождении гребня они дважды сорвались. Чудом смогли зацепиться, но Наталья травмировала ногу и не могла двигаться дальше.
Роман Мокринский помог ей спуститься ещё на 300 метров до камня Птица, который хорошо защищает от ветра. Туда к ним поднялись Лука и Гюнтер. Они принесли палатку, газ и еду. А в это время на «земле» начальник лагеря Дмитрий Грек начал готовить спасательную операцию.
Отправить сразу кого-то на помощь было нельзя: только что вернувшимся спортсменам нужно было передохнуть, а в конце сезона других акклиматизированных людей в лагере не было. И группа добровольцев спустилась в ближайший населённый пункт для отдыха.
Первая попытка подняться на высоту закончилась падением вертолёта. Несколько участников операции оказались травмированы. Эвакуация понадобилась им самим. Уцелевшие альпинисты, в числе которых был и Александр, отправились дальше. Они смогли найти Гюнтера и Романа. Лука Синигалья сильно обморозил руки и погиб на высоте 6800 метров.
Спасатели помогли изнемождённым альпинистам спуститься. А наверх вышла новая группа из четырёх человек. Но погода на горе сильно испортилась. Поэтому, чтобы не множить жертвы, было принято решение возвращаться.
Держалась две недели?
Подняться к Наталье Наговициной смог только дрон. Он же дважды зафиксировал признаки жизни в палатке. Спустя неделю альпинистка ещё оставалась довольно бодрой и махала рукой. Эти видео обсуждали в социальных сетях и телепередачах. Общественность призывала продолжить спасательную операцию. Но ответ властей был категоричен: подъём на гору запрещён. Вылететь не смогла даже профессиональная итальянская команда. А Наталью Наговиицину признали пропавшей без вести.
В конце августа, когда все уже покинули базовый лагерь, Виктория Боня объявила, что хочет организовать ещё один вылет дрона, чтобы поставить точку в этой истории.
2 сентября на пик Победы последний раз поднялся коптер. Он кружил над палаткой альпинистки почти 10 минут. Но увидеть женщину так и не удалось. По видео Виктория Боня сделала вывод: Наталья мертва.
Но и тут нашлись несогласные: кто-то заметил шевеление, кто-то увидел следы от палатки, кто-то считает, что альпинистки там уже нет. Хоть как-то прояснить вопросы о судьбе Натальи получится лишь летом 2026 года, когда на Победе начнётся очередной сезон.
Могла спуститься сама.
Даже спустя месяцы после трагедии на горе в Сети продолжали обсуждать возможности спасения Натальи. Эксперты представляли разные версии, но все они уверены, что альпинистка могла попытаться спуститься самостоятельно. Наверное, если бы Наговицина знала, что за ней не придут, она бы предприняла попытку, когда ещё были силы. Каждый час на такой высоте медленно убивает, поэтому шансов в одиночку вернуться у женщины не было.
Вопросами для обсуждения стали и доступность коммерческого альпинизма, и уровень подготовки спортсменов. Наталья Наговицина не имела нужного разряда, недавно ломала ногу и не следовала правилам спорта, но это не мешало ей отправиться в нужную точку, заплатив за трансфер. Многие высказывали мнение о том, что нужно серьёзно ужесточать правила и контроль за их выполнением, чтобы снизить смертность в горах.
Ответственность за гибель спортсменки возложили на туристическую компанию «Ак-Сай Тревел», которые организуют подъём на гору. Но, как объяснили её представители, фирма оказывает лишь услуги трансфера и размещения в базовом лагере. Все решения, принимаемые на горе, зависят лишь от самих спортсменов.