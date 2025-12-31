Минобороны раскрыло детали попытки украинского удара по резиденции Путина

О попытке украинской стороны атаковать резиденцию президента России в ночь на 29 декабря рассказал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, ВСУ задействовали 91 беспилотник дальнего действия. 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской, куда направлялись все эти БПЛА, уточняло Минобороны России. Россия не выйдет из переговоров с США о достижении мира на Украине, но пересмотрит свою позицию, а действия Киева не останутся без ответа, предупредил Лавров.