Минобороны раскрыло детали попытки украинского удара по резиденции Путина

Украинские дроны, попытавшиеся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, взлетели из Сумской и Черниговской областей, сообщил в ходе брифинга начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, подразделения ВКС России узнали о воздушной атаке ВСУ около 19:20 мск 28 декабря. Киев пытался нанести удар с нескольких сторон: Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. «В ходе противовоздушного боя все украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены российскими силами и средствами противовоздушной обороны», — подчеркнул Романенков.

Атака «была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», пострадавших и разрушений нет, резиденции не был нанесен ущерб.

О попытке украинской стороны атаковать резиденцию президента России в ночь на 29 декабря рассказал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, ВСУ задействовали 91 беспилотник дальнего действия. 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской, куда направлялись все эти БПЛА, уточняло Минобороны России. Россия не выйдет из переговоров с США о достижении мира на Украине, но пересмотрит свою позицию, а действия Киева не останутся без ответа, предупредил Лавров.

Кремль счел, что Украина пытается сорвать переговоры. «Это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Направленный не только против лично президента Путина, но и против Трампа», — оценил представитель президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке атаки резиденции в Новгородской области.

