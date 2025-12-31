Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина БПЛА

Об атаке на резиденцию Путина сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, атака была осуществлена ночью 29 декабря. Кремль при этом отказался предоставить какие-либо улики, так как все дроны сбила система ПВО. США пообещали изучить разведданные об атаке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ее «дичайшим терроризмом на государственном уровне».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше