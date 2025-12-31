Под Вилейкой водитель сбил одну из пяти косуль, выбежавших на дорогу

В Вилейском районе под колеса легковушки выбежали пять косуль. Подробности в отделе ГАИ Вилейского РОВД рассказали районной газете «Шлях Перамогi».
ДТП произошло 24 декабря на дороге местного назначения Н8173. Минчанин 1963 года рождения на «Фольксвагене Гольф» ехал из деревни Стешицы в сторону Долгиново. В районе шестого километра под колеса авто внезапно выбежали дикие животные.
Водитель сказал, что на дорогу выбежали пять косуль. Первую, пересекавшую проезжую часть справа налево по ходу движения, мужчина сбил.
— В ДТП авто получило механические повреждения, сам водитель не пострадал. Косуля погибла на месте, о чем сообщили в национальный парк «Нарочанский», — сообщили в ОГАИ Вилейского РОВД.
