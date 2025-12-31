«Увлеклись процессом ловли»: три рыбака оказались в смертельной опасности на башкирской реке

В Белорецком районе Башкирии спасателям Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям пришлось эвакуировать трех рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине на реке Белая. Инцидент произошел вчера вечером в районе села Ломовка.
Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, мужчины приехали на зимнюю рыбалку рано утром. Увлекшись процессом, они не сразу заметили, как течение подмыло лед и образовало промоину, отрезав их от берега. Оказавшись на изолированном ледовом островке, рыбаки поняли, что не смогут вернуться самостоятельно, и начали звать на помощь.
К счастью, неподалеку в это время проходил профилактический рейд спасателей ГК ЧС. Специалисты заметили терпящих бедствие мужчин и оперативно эвакуировали их на берег при помощи спасательной доски. Никто не пострадал.
Кирилл Первов вновь напомнил жителям и гостям республики о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на льду. Выходить на водоем можно только в проверенных местах и постоянно контролировать обстановку. В случае возникновения экстренной ситуации следует незамедлительно звонить по единому номеру 112.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.