«Увлеклись процессом ловли»: три рыбака оказались в смертельной опасности на башкирской реке

Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, мужчины приехали на зимнюю рыбалку рано утром. Увлекшись процессом, они не сразу заметили, как течение подмыло лед и образовало промоину, отрезав их от берега. Оказавшись на изолированном ледовом островке, рыбаки поняли, что не смогут вернуться самостоятельно, и начали звать на помощь.