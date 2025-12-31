Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Увлеклись процессом ловли»: три рыбака оказались в смертельной опасности на башкирской реке

В Башкирии спасли оказавшихся на отколовшейся льдине рыбаков.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии спасателям Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям пришлось эвакуировать трех рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине на реке Белая. Инцидент произошел вчера вечером в районе села Ломовка.

Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, мужчины приехали на зимнюю рыбалку рано утром. Увлекшись процессом, они не сразу заметили, как течение подмыло лед и образовало промоину, отрезав их от берега. Оказавшись на изолированном ледовом островке, рыбаки поняли, что не смогут вернуться самостоятельно, и начали звать на помощь.

К счастью, неподалеку в это время проходил профилактический рейд спасателей ГК ЧС. Специалисты заметили терпящих бедствие мужчин и оперативно эвакуировали их на берег при помощи спасательной доски. Никто не пострадал.

Кирилл Первов вновь напомнил жителям и гостям республики о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на льду. Выходить на водоем можно только в проверенных местах и постоянно контролировать обстановку. В случае возникновения экстренной ситуации следует незамедлительно звонить по единому номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.