В Сочи дерево рухнуло на частный дом, проломив крышу рядом с детской кроватью

ЧП произошло около 5:30 30 декабря, когда все обитатели дома спали. 48-летняя женщина, проживающая в доме, обратилась к спасателям за помощью. Специалисты убрали упавшее дерево и расчистили крышу. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.