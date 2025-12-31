Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи дерево рухнуло на частный дом, проломив крышу рядом с детской кроватью

ЧП произошло рано утром, когда все спали.

Источник: t.me/urpso_mchs

Спасатели МЧС России на улице Береговой в Сочи распилили дерево, которое рухнуло на частный дом, насквозь проломив крышу. Ствол упал рядом с кроватью ребёнка, к счастью, никого не задев.

ЧП произошло около 5:30 30 декабря, когда все обитатели дома спали. 48-летняя женщина, проживающая в доме, обратилась к спасателям за помощью. Специалисты убрали упавшее дерево и расчистили крышу. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Падение дерева произошло на фоне непогоды, царящей в Сочи последние несколько дней. В городе шёл сильный снег, налипавший на провода и деревья.