В Туапсе при атаке БПЛА повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум оказались повреждены в Туапсе при атаке беспилотников, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

«Муниципальные комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры, они также будут работать на территориях морского кадетского корпуса, психоневрологического диспансера и Туапсинского гидрометеорологического техникума, где из-за падения обломков БПЛА повредило остекление и кровлю», — говорится в сообщении со ссылкой на данные главы муниципалитета Сергея Бойко.

Сам Бойко в Telegram-канале отметил, что также ведутся работы на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. В частности, на улице Маяковского восстановили поврежденную газовую трубу, на улице Рабфаковской продолжается ремонт сети теплоснабжения.

В ночь на 31 декабря украинской стороной была совершена атака на территорию Туапсе, пострадали два человека. Они госпитализированы, угрозы жизни нет. В результате атаки повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном. В порту Туапсе на одном из причалов произошел пожар, он потушен. Также был пожар на площади 300 кв. м. на территории местного нефтеперерабатывающего завода, он ликвидирован, повреждено оборудование.

