Девушка погибла при обрушении крыши дома под тяжестью снега на Кубани

В Белореченском районе Краснодарского края под тяжестью мокрого снега обрушились крыши двух жилых домов. ЧП произошло в Белореченске и поселке Степном.
В переулке Фестивальном в Белореченске не выдержала нагрузку кровля частного дома. В результате обрушения погибла 22-летняя девушка. Еще один человек получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу.
Еще одно обрушение произошло на улице Школьной в поселке Степном. Там рухнула крыша двухэтажного многоквартирного дома. Пострадавших нет. Двадцать жильцов временно разместили в пункте временного размещения на базе школы № 36.
К ликвидации последствий происшествий привлекли 32 человека и 11 единиц техники. На местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы.