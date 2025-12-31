Ричмонд
Девушка погибла при обрушении крыши дома под тяжестью снега на Кубани

В Белореченском районе при обрушении кровли из-за снега погибла 22-летняя девушка.

Источник: Комсомольская правда

В Белореченском районе Краснодарского края под тяжестью мокрого снега обрушились крыши двух жилых домов. ЧП произошло в Белореченске и поселке Степном.

В переулке Фестивальном в Белореченске не выдержала нагрузку кровля частного дома. В результате обрушения погибла 22-летняя девушка. Еще один человек получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу.

Еще одно обрушение произошло на улице Школьной в поселке Степном. Там рухнула крыша двухэтажного многоквартирного дома. Пострадавших нет. Двадцать жильцов временно разместили в пункте временного размещения на базе школы № 36.

К ликвидации последствий происшествий привлекли 32 человека и 11 единиц техники. На местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы.