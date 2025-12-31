Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в международный розыск

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств в качестве правообладателя музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб в настоящее время по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.