Один человек погиб в жутком ДТП Honda Accord с тягачом МАЗ под Слуцком. Подробности сообщили в ГАИ Минской области.
В среду, 31 декабря, на автодороге Р-43 «Кричев — Бобруйск — Ивацевичи» на повороте на деревню Невязцы Слуцкого района 31-летний водитель-бесправник, находившийся за рулем автомобиля Honda Accord, ехал в сторону Слуцка. Он не учел безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди на перекрестке тягач МАЗ в сцепке с полуприцепом Kogel. За рулем указанного транспортного средства находился 53-летний водитель. Он поворачивал налево.
В ГАИ отметили, что в результате аварии погиб 58-летний пассажир Honda, водитель был доставлен в больницу.
