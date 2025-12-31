Карманник из Кишинёва, укравший более 100 000 тысяч леев, был приговорен к 8 годам лишения свободы.
50-летний обвиняемый с мая 2023 года по март 2024 года совершал кражи преимущественно в столичном общественном транспорте. Ущерб, причинённый пострадавшим, варьируется от нескольких сотен лей до более чем 24 000 лей за эпизод, а общая сумма ущерба превышает 100 000 лей.
Подсудимый полностью признал свою вину.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.
Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).
Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.
По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).
Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.
По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).