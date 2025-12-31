Ричмонд
В Кишиневе карманник, промышлявший в общественном транспорте, украл более 100 тысяч леев: Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы

50-летний преступник «щипал» в троллейбусах-автобусах с мая 2023-го по март 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Карманник из Кишинёва, укравший более 100 000 тысяч леев, был приговорен к 8 годам лишения свободы.

50-летний обвиняемый с мая 2023 года по март 2024 года совершал кражи преимущественно в столичном общественном транспорте. Ущерб, причинённый пострадавшим, варьируется от нескольких сотен лей до более чем 24 000 лей за эпизод, а общая сумма ущерба превышает 100 000 лей.

Подсудимый полностью признал свою вину.

