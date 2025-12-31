«Я тоже был в списке»: Бывший работник молдавской фермы, где скармливали тела людей свиньям, заявил, что мог стать следующей жертвой — он работал у подозреваемого 10 месяцев за еду и алкоголь

«Я тоже был в списке»: бывший работник фермы о серийных убийствах в Анений Ной.
Бывший работник фермы в селе Берёзки, где были обнаружены человеческие останки, заявил, что мог стать очередной жертвой подозреваемого в серии убийств. 65-летний Петру Ене рассказал, что ещё до раскрытия преступлений слышал от хозяина фермы пугающие слова: «Убьёшь бомжа — и кто будет его искать?». Тогда он не придал этому значения, но теперь уверен: «я тоже был в списке — чтобы и меня скормить свиньям», сообщает UNIMEDIA.
По словам мужчины, он проработал на ферме более 10 месяцев без зарплаты, получая еду и алкоголь. Подозреваемый вёл себя спокойно и вежливо, что лишь усиливает шок от вскрывшихся фактов. После обнаружения останков нескольких тел Петру Ене признался, что не может спать и живёт в постоянном страхе.
Следствие по делу о пропаже людей в селе Берёзки началось 23 декабря и быстро перешло к версии умышленных убийств. По данным полиции и прессы, задержанный и его сожительница могли убить как минимум трёх человек, а тела скармливать свиньям. Сам подозреваемый арестован на 30 суток, его сожительница — под стражей, также при попытке бегства из страны задержан сын мужчины, которого подозревают в соучастии.
