«Я тоже был в списке»: Бывший работник молдавской фермы, где скармливали тела людей свиньям, заявил, что мог стать следующей жертвой — он работал у подозреваемого 10 месяцев за еду и алкоголь

Бывший работник фермы в селе Берёзки, где были обнаружены человеческие останки, заявил, что мог стать очередной жертвой подозреваемого в серии убийств. 65-летний Петру Ене рассказал, что ещё до раскрытия преступлений слышал от хозяина фермы пугающие слова: «Убьёшь бомжа — и кто будет его искать?». Тогда он не придал этому значения, но теперь уверен: «я тоже был в списке — чтобы и меня скормить свиньям», сообщает UNIMEDIA.