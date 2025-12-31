Двое мужчин с собаками бесследно пропали в лесу под Петербургом

В середине месяца сотрудники полиции Амурской области нашли охранника, который заблудился в лесу и провел там несколько дней. Выяснилось, что он воспользовался попутным транспортом для поездки в магазин, а на обратном пути его высадили примерно в десяти километрах от места работы. Мужчина решил дойти пешком и направился через лес. В результате он сбился с пути и оказался в заснеженной тайге при температуре ниже 35 градусов по Цельсию.