Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое мужчин с собаками бесследно пропали в лесу под Петербургом

Двое мужчин с собаками пропали в лесу недалеко от дач в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Экстремум» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Двое мужчин с собаками пропали в лесу недалеко от дач в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Экстремум» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

По данным отряда, вечером 30 декабря мужчины вышли на прогулку с питомцами во время снегопада и не вернулись назад.

В поисках участвуют шесть групп спасателей, которые обследуют окрестный лес, но пока результатов нет, говорится в публикации.

В середине месяца сотрудники полиции Амурской области нашли охранника, который заблудился в лесу и провел там несколько дней. Выяснилось, что он воспользовался попутным транспортом для поездки в магазин, а на обратном пути его высадили примерно в десяти километрах от места работы. Мужчина решил дойти пешком и направился через лес. В результате он сбился с пути и оказался в заснеженной тайге при температуре ниже 35 градусов по Цельсию.