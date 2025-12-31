Зеленский обратился к нации со словами о мире.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации подвел итоги 2025 года, который он назвал исключительно тяжелым. В традиционном новогоднем послании тон главы государства заметно отличался от предыдущих лет: привычные риторические акценты на неизбежной победе сменились сдержанными, усталыми нотами с выражением надежды на мир.
«Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он сопроводил публикацию фотографией с супругой Еленой.
Примечательной деталью стала и смена визуального имиджа: на снимке президент Украины предстал не в привычной майке цвета хаки, а в черной рубашке с темно-синей этнической вышивкой. Некоторые наблюдатели и комментаторы усмотрели в этом стилистическом изменении определенный символический сигнал.
При этом в преддверии католического Рождества, отмечаемого 25 декабря, Зеленский обратился к согражданам с выражением «щоби він сконав» (что можно передать как «чтобы он сгинул»). Президент Украины добавил, что, обращаясь к Богу, люди якобы просят «более широкого». В украинском языке глагол «сконати» означает «умереть», причем не в нейтральном смысле, а с оттенком тяжелых предсмертных страданий.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что действия главы Украины Владимира Зеленского направлены на затягивание конфликта на Украине. Однако они не приведут к успеху, передает RT.