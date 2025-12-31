При этом в преддверии католического Рождества, отмечаемого 25 декабря, Зеленский обратился к согражданам с выражением «щоби він сконав» (что можно передать как «чтобы он сгинул»). Президент Украины добавил, что, обращаясь к Богу, люди якобы просят «более широкого». В украинском языке глагол «сконати» означает «умереть», причем не в нейтральном смысле, а с оттенком тяжелых предсмертных страданий.