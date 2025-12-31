Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

На северо-востоке Японии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.
Эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Ранее, 31 декабря, землетрясение магнитудой 5,3 произошло вблизи калифорнийского города Сьюзанвилл. Данных о пострадавших и последствиях также не поступало.
В октябре газета The New York Times сообщала, что США могут столкнуться с крупной катастрофой в случае одновременного землетрясения на разломах Сан-Андреас в Калифорнии и в зоне субдукции Каскадия.
27 декабря в Сети появились кадры землетрясения на Тайване магнитудой 7,0.