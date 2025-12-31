Ричмонд
В пяти районах Адыгеи и Майкопе ввели режим ЧС из-за метелей

Режим ЧС действует в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском и Кошехабльском районах.

Источник: Аргументы и факты

В пяти районах Адыгеи и Майкопе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных метелей. Об этом заявил глава региона Мурат Кумпилов.

Режим ЧС действует в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском и Кошехабльском районах. Решение принято для мобилизации всех сил по устранению последствий непогоды. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы для расчистки дорог.

В результате снегопада в некоторых населенных пунктах произошли перебои с электроснабжением. Энергетики восстанавливают ЛЭП, на помощь им прибыли специалисты из других регионов. Социальные объекты временно переведены на питание от дизель-генераторов.

По словам Кумпилова, в Майкопе из-за падения навеса из-за снега во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов, жертв нет.

Ранее сообщалось, что из-за мощного шторма в Сочи произошли отключения электричества.