Посольство РФ готово помочь россиянам с задержанного в Финляндии судна

Посольство России в Финляндии готово помочь гражданам РФ, находящимся на грузовом судне, задержанном финскими правоохранительными органами, сообщили в российском диппредставительстве.
«Работаем над прояснением ситуации. Запросили у финской стороны дополнительную информацию. Готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства», — заявили в дипмиссии.
Ранее финские власти уведомили посольство РФ о задержании судна, на борту которого находятся граждане России. При этом обращений от самих россиян в адрес диппредставительства на данный момент не поступало.
По данным финской полиции, задержано грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Экипаж подозревают в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу телекоммуникационных систем.
Финская береговая охрана ранее сообщала о задержании судна по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Эстонии. Повреждение зафиксировано на кабеле оператора, обеспечивающего связь между Хельсинки и Таллином. Судно было остановлено для проведения инспекции, расследование ведут правоохранительные органы Финляндии.