В аэропорту Сочи из-за непогоды задержаны 14 рейсов

В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий задержаны 14 рейсов, два рейса были отменены, сообщили в Ространснадзоре.
По данным ведомства, ранее количество задержанных рейсов достигало 18, при этом в аэропорту находилось около 2,9 тысячи пассажиров при общей пропускной способности 3,15 тысячи человек. В Ространснадзоре подчеркнули, что ситуация находится под контролем.
Несколько дней на побережье Черного моря бушует шторм, в городе продолжается снегопад, что осложняет работу аэропорта.
Как стало известно ранее, в пяти районах Адыгеи и Майкопе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных метелей.
Также сообщалось, что самолет S7 не смог приземлиться в Братске из-за неблагоприятных погодных условий.
Кроме того, известно, что по всей территории США 27 декабря из-за непогоды были задержаны более 15 тысяч авиарейсов.