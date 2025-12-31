Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи из-за непогоды задержаны 14 рейсов

В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий задержаны 14 рейсов, два рейса были отменены.

Источник: Аргументы и факты

В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий задержаны 14 рейсов, два рейса были отменены, сообщили в Ространснадзоре.

По данным ведомства, ранее количество задержанных рейсов достигало 18, при этом в аэропорту находилось около 2,9 тысячи пассажиров при общей пропускной способности 3,15 тысячи человек. В Ространснадзоре подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Несколько дней на побережье Черного моря бушует шторм, в городе продолжается снегопад, что осложняет работу аэропорта.

Как стало известно ранее, в пяти районах Адыгеи и Майкопе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных метелей.

Также сообщалось, что самолет S7 не смог приземлиться в Братске из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, известно, что по всей территории США 27 декабря из-за непогоды были задержаны более 15 тысяч авиарейсов.