В аэропорту Сочи из-за непогоды задержаны 14 рейсов

По данным ведомства, ранее количество задержанных рейсов достигало 18, при этом в аэропорту находилось около 2,9 тысячи пассажиров при общей пропускной способности 3,15 тысячи человек. В Ространснадзоре подчеркнули, что ситуация находится под контролем.