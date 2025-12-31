Ричмонд
В Петербурге задержали участницу террористической организации «Хизб-ут-Тахрир»*

Нагору Самиеву отправили под стражу на 40 суток для экстрадиции.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали участницу террористической организации, находившуюся в международном розыске. Женщина заключена под стражу на 40 суток. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Петроградский районный суд нашего города отправил под стражу Нагору Самиеву за организацию преступного сообщества и организацию деятельности экстремистской направленности в Республике Таджикистан. Суд избрал стражу на 40 суток для экстрадиции».

Задержание произошло возле дома на улице Большая Монетная при проверке документов. Лебедева уточнила, что Самиева совместно с неустановленными лицами находилась на территории Турции. Она пропагандировала идеи экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир»*.

Ранее KP.RU писал, что жителя Архангельска задержали по подозрению в распространении террористической пропаганды. По данным следствия, в апреле мужчина разместил в интернете комментарий, выражающий поддержку экстремистской идеологии.

*- террористическая организация, запрещенная на территории России.