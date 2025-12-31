Ричмонд
В Египте приговорили к двум годам капитана батискафа, затонувшего с россиянами

В египетском городе Хургада вынесли приговор капитану батискафа, затонувшего в марте с россиянами на борту. Трагедия унесла жизни семи наших соотечественников. Об этом журналистам рассказал источник в суде.

«Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа», — сказал собеседник РИА «Новости».

По словам источника, при подаче апелляции мужчина может заплатить две тысячи египетских фунтов в качестве залога для временного освобождения.

Напомним, 45 российских туристов, среди которых было двое детей, затонули вместе с туристическим батискафом у египетской Хургады. Оказалось, что часть экипажа не умела управлять подлодкой и даже плавать. В результате погибли семь россиян. Защита капитана требовала создания независимой технической комиссии для расследования причин катастрофы.

