В Египте приговорили к двум годам капитана батискафа, затонувшего с россиянами

«Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа», — сказал собеседник РИА «Новости».
По словам источника, при подаче апелляции мужчина может заплатить две тысячи египетских фунтов в качестве залога для временного освобождения.
Напомним, 45 российских туристов, среди которых было двое детей, затонули вместе с туристическим батискафом у египетской Хургады. Оказалось, что часть экипажа не умела управлять подлодкой и даже плавать. В результате погибли семь россиян. Защита капитана требовала создания независимой технической комиссии для расследования причин катастрофы.
