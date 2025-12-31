Ричмонд
Десятки поездов на Кубани задерживаются до 14 часов

Задержки поездов в Краснодарском крае из-за обрыва контактной сети достигли 14 часов.

Задержки поездов в Краснодарском крае из-за обрыва контактной сети достигли 14 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Сбой произошёл на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская. В 02:05 по московскому времени там был остановлен поезд № 442 сообщением Ростов — Адлер, что привело к задержке 18 других составов на срок до пяти часов.

Правоохранительные органы сообщают, что сейчас с опозданием следуют уже 55 поездов. Задержка по некоторым из них достигает 14 часов.

В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что причиной аварии стала неисправность контактной сети из-за плохой погоды.

