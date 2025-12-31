ВС РФ уничтожили семь беспилотников, пытавшихся установить флаги Украины в утерянных регионах.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вспомнил про силу удара ракетного комплекса «Орешник» в ноябре 2024 года. Он отметил, что тогда завод «Южмаш» на Днепре был уничтожен за минуту после «одного удара». 31 декабря в зоне спецоперации украинские военнослужащие незаконно занимали жилые дома и направляли беспилотники с флагами Украины в утерянные населенные пункты. А российские солдаты в зоне спецоперации, в Сумской и Харьковской областях, освободили более 50 населенных пунктов. Главное о спецоперации на Украине 31 декабря — в материале URA.RU.
Лукашенко подвел итог удара «Орешником».
Украинский завод «Южмаш» был уничтожен за минуту после одного удара российского ракетного комплекса «Орешник». Этот итог подвел президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«“Орешник” нанес по “Южмашу” один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло», — заявил Александр Лукашенко.
Испытание комплекса в боевых условиях произошло в ноябре 2024 года. Об этом событии рассказывал президент РФ Владимир Путин. Сам завод, по которому был нанесен удар, находился на Днепре и был одним из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли на постсоветском пространстве. Удар стал ответом на применение украинской стороной дальнобойного оружия.
ВСУ незаконно занимают жилые дома на правом берегу Днепра.
Военнослужащие Украины самовольно размещаются и создают места постоянного пребывания в жилых домах на правобережье Днепра, принадлежащих местным жителям. Об этом рассказали в неком пророссийском подполье.
«ВСУ не покупают дома у местных, а просто занимают жилье — в интернете подобных случаев описано предостаточно. Особо популярна данная мера на правом берегу Днепра, где практически каждый дом занят ВСУ незаконно и сразу превращается в пункт временной дислокации», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Обращение Путина к бойцам СВО.
Путин отметил веру россиян в победу военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего поздравления обратился к российским военным в зоне СВО. Он заявил, что вся страна верит в их победу.
«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом, верим в вас и нашу победу», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что Росссия взяла на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость.
Зеленский пожелал мира в новогоднем обращении.
Зеленский заявил, что Украина борется за мир.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам подвел итоги 2025 года, который охарактеризовал как исключительно тяжелый. В его традиционном новогоднем послании тональность заметно отличалась от предыдущих выступлений: вместо привычных уверенных заявлений о неизбежной победе прозвучали сдержанные, утомленные интонации и подчеркнутая надежда на наступление мира. При этом Зеленский резко изменил риторику, так как в рождественском обращении он желал кому-то смерти.
«Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он сопроводил публикацию фотографией с супругой Еленой.
ВСУ пытались установить флаги Украины в утерянных населенных пунктах.
ВСУ пытались с помощью БПЛА установить флаги Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове (украинское название — Мирноград) и Родинском, населенных пунктах, которые ранее перешли под контроль армии России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим предпринимает отчаянные попытки убедить население Украины и своих западных спонсоров в якобы сохраняющимся присутствии ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Родинском», — указано в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале.
За последние сутки российские подразделения уничтожили семь дронов, использованных для установки флагов. Кроме того, были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые также предпринимали попытки водрузить флаги.
Белоусов поздравил российских солдат с освобождением Димитрова в ДНР.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Димитрова (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1487 мотострелкового полка и 1435 мотострелкового полка (штурмового) с освобождением населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Освобождено более 50 населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях.
Было освобождено более 50 населенных пунктов в Сумской и Харьковской области.
Подразделения ВС РФ установили контроль более чем над 50 населенными пунктами, расположенными в Харьковской и Сумской областях, а также на территории Луганской Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Всего из-под оккупации в зонах ответственности группировок войск “Север”, “Запад” и “Юг” освобождено 54 населенных пункта: 15 — в Сумской области, 3 — в Луганской Народной Республике, 36 — в Харьковской области», — заявил Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Стала известна основная задача в зоне СВО на 2026 год.
Президент РФ Владимир Путин поручил и далее наращивать зону безопасности, обеспечивающую спокойную жизнь жителей Белгородской и Курской областей в 2026 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Президентом РФ поставлена задача в 2026 году продолжить расширение полосы безопасности ради мирной жизни Белгородской и Курской областей», — заявил Валерий Герасимов. Его слова приводит РИА Новости.