Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вспомнил про силу удара ракетного комплекса «Орешник» в ноябре 2024 года. Он отметил, что тогда завод «Южмаш» на Днепре был уничтожен за минуту после «одного удара». 31 декабря в зоне спецоперации украинские военнослужащие незаконно занимали жилые дома и направляли беспилотники с флагами Украины в утерянные населенные пункты. А российские солдаты в зоне спецоперации, в Сумской и Харьковской областях, освободили более 50 населенных пунктов. Главное о спецоперации на Украине 31 декабря — в материале URA.RU.