В Челябинске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей

В результате аварии в автомобиле Renault смертельные травмы получили водитель и два пассажира. По предварительным данным, погибшие являлись членами одной семьи, прибывшей из Челябинской области. После столкновения автомобиль Renault загорелся и был полностью уничтожен огнем.