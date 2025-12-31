В Челябинске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей

В Челябинске днем 31 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города Челябинска.
По предварительным данным, столкнулись автомобиль Lada Granta, а также две иномарки — Kia и Volkswagen. Несмотря на значительные повреждения транспортных средств, в результате происшествия никто не пострадал.
На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее 31 декабря также сообщалось о серьезном ДТП на федеральной автодороге в Бердюжском округе Тюменской области. По информации регионального управления Госавтоинспекции, на 520-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск произошло лобовое столкновение автомобилей Renault и Honda.
В результате аварии в автомобиле Renault смертельные травмы получили водитель и два пассажира. По предварительным данным, погибшие являлись членами одной семьи, прибывшей из Челябинской области. После столкновения автомобиль Renault загорелся и был полностью уничтожен огнем.