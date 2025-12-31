В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В сообщении уточняется, что ограничения действуют в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) и необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сроки действия мер не называются.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы сбои в работе аэропортов в других регионах. В Сочи задержали 14 рейсов, еще два рейса были отменены. В Ространснадзоре отмечали, что ситуация находится под контролем, несмотря на шторм и снегопад на побережье Черного моря.
Кроме того, в аэропорту Калининграда ранее наблюдалось значительное число задержанных рейсов на фоне штормового предупреждения. В настоящее время их количество постепенно сокращается, хотя в регионе сохраняется сильный ветер.