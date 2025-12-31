В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы сбои в работе аэропортов в других регионах. В Сочи задержали 14 рейсов, еще два рейса были отменены. В Ространснадзоре отмечали, что ситуация находится под контролем, несмотря на шторм и снегопад на побережье Черного моря.