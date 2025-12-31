Пожар в Нижневартовске унес жизнь человека

На месте происшествия работали силы и средства Нижневартовского пожарно‑спасательного гарнизона. В настоящий момент обстоятельства и причина пожара выясняются. Кроме того, МЧС России напомнило жителям о базовых мерах пожарной безопасности: не перегружать электросеть, следить за исправностью отопительных приборов, не оставлять огонь без присмотра, а также установить автономный пожарный извещатель.