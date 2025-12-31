Пожар в Нижневартовске унес жизнь человека

Пожар произошел в поселке «Магистраль».
В жилом поселке «Магистраль» города Нижневартовска (ХМАО) произошел пожар в частном доме. По прибытии пожарных строение уже горело по всей площади, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в telegram-канале «МЧС СМИ».
«Пожар ликвидирован на площади 24 квадратных метра. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек, его личность устанавливается», — сказано в telegram.
На месте происшествия работали силы и средства Нижневартовского пожарно‑спасательного гарнизона. В настоящий момент обстоятельства и причина пожара выясняются. Кроме того, МЧС России напомнило жителям о базовых мерах пожарной безопасности: не перегружать электросеть, следить за исправностью отопительных приборов, не оставлять огонь без присмотра, а также установить автономный пожарный извещатель.