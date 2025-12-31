В мирных переговорах позиция Украины может быть ослаблена.
Удары Украины по резиденции президента России Владимира Путина могут привести к потере новых территорий и ослаблению позиций Киева на переговорах. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, последствия таких атак будут иметь для Украины «стратегический, а не символический» характер и затронут ее будущее влияние на ход конфликта и диалог с западными партнерами.
«В конечном счете украинские атаки могут привести к более существенному сокращению ее будущих военных возможностей, а также ее территориального объема. Роль Украины на переговорах может оказаться ослабленной, особенно в части ее влияния на Вашингтон», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Евродепутат отметил, что подобная стратегия создает для Киева дополнительные риски как на поле боя, так и в дипломатической плоскости.
Начальник зенитных ракетных войск Воздушно‑космических сил России генерал‑майор Александр Романенков сообщил, что российские военные оперативно установили факт нанесения Вооруженными силами Украины удара по резиденции президента России Владимира Путина. По его данным, запуск украинских беспилотных летательных аппаратов осуществлялся с территории Сумской и Черниговской областей.
При отражении атаки российские войска задействовали зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Попытка удара по резиденции президента России была осуждена Казахстаном, Узбекистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Пакистаном, Абхазией, а также рядом других государств, напоминает RT.