В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — написал он.
Ранее украинские беспилотники атаковали Туапсе. Очевидцы рассказали, что над городом было слышно минимум 15−20 взрывов. Первые хлопки раздались около 23:30. Также слышны звуки пролёта БПЛА и взрывы в районе Геленджика, где ранее временно закрыли аэропорт. Известно о двух пострадавших. Также повреждено несколько зданий.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше