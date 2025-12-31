Ричмонд
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — написал он.

Ранее украинские беспилотники атаковали Туапсе. Очевидцы рассказали, что над городом было слышно минимум 15−20 взрывов. Первые хлопки раздались около 23:30. Также слышны звуки пролёта БПЛА и взрывы в районе Геленджика, где ранее временно закрыли аэропорт. Известно о двух пострадавших. Также повреждено несколько зданий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

