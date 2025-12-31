Ричмонд
Введены ограничения на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ведомство уточнило, что все вылеты и прилёты воздушных судов теперь осуществляются только после согласования с уполномоченными структурами. Данная мера носит временный характер, однако срок её действия в официальном сообщении не указан. Работа аэропорта продолжается в особом режиме, что может привести к задержкам и изменениям в расписании рейсов.

Ранее сообщалось об ограничении работы аэропортов Саратова, Пензы и Самары. Причиной могли быть погодные условия или другие факторы, влияющие на безопасность полётов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.