Введены ограничения на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода

Ведомство уточнило, что все вылеты и прилёты воздушных судов теперь осуществляются только после согласования с уполномоченными структурами. Данная мера носит временный характер, однако срок её действия в официальном сообщении не указан. Работа аэропорта продолжается в особом режиме, что может привести к задержкам и изменениям в расписании рейсов.
Ранее сообщалось об ограничении работы аэропортов Саратова, Пензы и Самары. Причиной могли быть погодные условия или другие факторы, влияющие на безопасность полётов.
