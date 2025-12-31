Turkish Airlines объявила об отмене 50 рейсов из-за снегопада

СТАМБУЛ, 31 дек — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 50 рейсов в четверг из-за снегопада в ряде районов Турции, сообщил официальный представитель компании Яхъя Устюн.
«Пятьдесят рейсов, запланированных на 1 января, отменены из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции», — сообщил Устюн в соцсети X.
В среду три турецкие авиакомпании — Turkish Airlines, AJet и Pegasus — отменили в совокупности более 130 рейсов, в основном внутренних.
Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов из-за потоков холодного воздуха из России и Исландии. Генеральное управление метеорологии Турции объявило на среду желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов.