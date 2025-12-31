Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России

ЕС готовит новые санкции против РФ.
В Евросоюзе планируют принять очередной уже 20-й пакет санкций против России. Список хотят рассмотреть в годовщину начала СВО. Об этом рассказали источники из числа европейских дипломатов.
«Пакет санкций против РФ будет включать ограничения в энергетическом и банковском секторах. Евросоюз рассматривает введение запрета на импорт российского урана», — передает издание Welt со ссылкой на свои источники.
Ранее страны ЕС уже согласовали расширение ограничений против России за «дестабилизирующие действия», окончательное решение по тому пакету приняли 15 декабря на совете глав МИД в Брюсселе. В начале ноября министр финансов Литвы сообщал, что 19-го пакета санкций оказалось недостаточно и Евросоюз разрабатывает 20-й пакет мер против России и Белоруссии, нацеленных прежде всего на энергетический и финансовый сектора.