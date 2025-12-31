Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России

Ранее страны ЕС уже согласовали расширение ограничений против России за «дестабилизирующие действия», окончательное решение по тому пакету приняли 15 декабря на совете глав МИД в Брюсселе. В начале ноября министр финансов Литвы сообщал, что 19-го пакета санкций оказалось недостаточно и Евросоюз разрабатывает 20-й пакет мер против России и Белоруссии, нацеленных прежде всего на энергетический и финансовый сектора.