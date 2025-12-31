В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Почти три тысячи человек остаются без электроэнергии в Новгородской области из-за непогоды, число людей без света за вечер сократилось вдвое, сообщил глава региона Александр Дронов.
«Провёл очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас без электроэнергии остаются 2 697 человек в 12 округах — это в два раза меньше, чем было сегодня в 15.00», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы продолжают работать в особом режиме.
«Завтра к уже сформированным бригадам дополнительно подключатся ещё 24. Еще раз благодарю всех, кто задействован в аварийно-восстановительных работах после отключений электроэнергии», — добавил он.