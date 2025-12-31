Укрэнерго сообщила об отключении электричества по всей Украине с 1 января

Ранее гендиректор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предупредил, что Украина переживает беспрецедентный энергетический кризис. Он отметил, что текущая зима может стать самой тяжёлой за всё время конфликта. Его заявление и массовые новогодние отключения подтверждают серьёзные проблемы с подачей электричества и тепла населению.