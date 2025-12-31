Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Укрэнерго сообщила об отключении электричества по всей Украине с 1 января

С 1 января на всей территории Украины введут почасовые отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Завтра, первого января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — говорится в сообщении компании.

Ранее гендиректор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предупредил, что Украина переживает беспрецедентный энергетический кризис. Он отметил, что текущая зима может стать самой тяжёлой за всё время конфликта. Его заявление и массовые новогодние отключения подтверждают серьёзные проблемы с подачей электричества и тепла населению.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.