Укрэнерго сообщила об отключении электричества по всей Украине с 1 января

«Завтра, первого января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — говорится в сообщении компании.
Ранее гендиректор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предупредил, что Украина переживает беспрецедентный энергетический кризис. Он отметил, что текущая зима может стать самой тяжёлой за всё время конфликта. Его заявление и массовые новогодние отключения подтверждают серьёзные проблемы с подачей электричества и тепла населению.
