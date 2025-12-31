Ричмонд
53 беспилотника сбиты над регионами России в канун Нового года

Минобороны России сообщило, что 31 декабря с 08:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа над рядом регионов РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, больше всего БПЛА сбили над Брянской областью — 40. Ещё пять пришлись на Воронежскую область, по два — на Белгородскую и Орловскую. По одному беспилотнику, как уточнили в Минобороны, уничтожили над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями.

В ночь с 30 на 31 декабря российские силы ПВО тоже отразили масштабную атаку беспилотников. За этот период перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА самолётного типа. Основная часть целей пришлась на акваторию Чёрного моря — там сбили 56 дронов. Ещё 30 беспилотников уничтожили над приграничными и южными регионами России. Наиболее интенсивно ПВО работала над Брянской и Липецкой областями, а также над Крымом и Краснодарским краем — в каждом из этих направлений уничтожили от 5 до 9 воздушных целей.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

