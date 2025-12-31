53 беспилотника сбиты над регионами России в канун Нового года

В ночь с 30 на 31 декабря российские силы ПВО тоже отразили масштабную атаку беспилотников. За этот период перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА самолётного типа. Основная часть целей пришлась на акваторию Чёрного моря — там сбили 56 дронов. Ещё 30 беспилотников уничтожили над приграничными и южными регионами России. Наиболее интенсивно ПВО работала над Брянской и Липецкой областями, а также над Крымом и Краснодарским краем — в каждом из этих направлений уничтожили от 5 до 9 воздушных целей.